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Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

07.04.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'un golcüsü Babacar, Beşiktaş maçında boş kaleye vuruşu yapamadı ve inanılmaz bir pozisyonu harcadı.

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Akdeniz ekibi çok net pozisyonu harcadı.

Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu 52. dakikada Alanyaspor'da savunmanın arkasına sarkan Bareiro topu kale sahasına çıkarttı. Babacar, bomboş durumda boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti.

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Pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşayan Babacar, pası atan takım arkadaşına da hafif bir tepki gösterdi. Senegalli oyuncu, 66. dakikada da kenara geldi ve yerini Kadzior'a bıraktı.

TİYATRO BENZETMESİ

Ünlü Fenerbahçeli yorumcu Abdülkerim Durmaz'dan tiyatro benzetmesi geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

asdasdasd

(GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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