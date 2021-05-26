Alanyaspor'da Bafetimbi Gomis sesleri

Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis'in bir sonraki durağı yeniden Süper Lig olabilir. Yeni Alanya Gazetesi'nin haberine göre, forvet transferi yapmak isteyen Alanyaspor, 35 yaşındaki golcü futbolcunun menajeriyle görüştü. Gomis'in de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TEK SEZONDA KRAL OLDU

2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis o sezon Süper Lig'de attığı 29 golle gol kralı olmuştu.

GOMIS'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Al Hilal formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan Fransız golcü, 24 gol ve 4 asist yaptı.



