SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor'da Bafetimbi Gomis sesleri

Alanyaspor'da Bafetimbi Gomis sesleri

26.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçirdiği tek sezonda attığı gollerle akıllara kazınan Bafetimbi Gomis, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Alanyaspor, Gomis ile ilgileniyor.

Alanyaspor'da Bafetimbi Gomis sesleri

Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis'in bir sonraki durağı yeniden Süper Lig olabilir. Yeni Alanya Gazetesi'nin haberine göre, forvet transferi yapmak isteyen Alanyaspor, 35 yaşındaki golcü futbolcunun menajeriyle görüştü. Gomis'in de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TEK SEZONDA KRAL OLDU

2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis o sezon Süper Lig'de attığı 29 golle gol kralı olmuştu.

GOMIS'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Al Hilal formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan Fransız golcü, 24 gol ve 4 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adayı olduİbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adayı oldu
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Fenerbahçe'den Onyekuru'ya 4.5 milyon Euro

Fenerbahçe'den Onyekuru'ya 4.5 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.