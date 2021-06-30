SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Georgios Tzavellas, AEK'da

Georgios Tzavellas, AEK'da

30.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye gönderen Aytemiz Alanyaspor’da 2017 yılından beri forma giyen takım kaptanlarından 33 yaşındaki Georgios Tzavellas ile de yollar ayrıldı. Yunan stoper Georgios Tzavellas, ülkesinin takımlarından AEK'ya transfer oldu.

Georgios Tzavellas, AEK'da

Aytemiz Alanyaspor, 4 yıldır formasını terleten takım kaptanı Yunan oyuncu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.

14

Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takım kaptanlarımızdan Georgios Tzavellas'ın transferi konusunda Yunanistan’ın AEK takımıyla anlaşma sağlamıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Tzavellas da sosyal medya hesabından transferini duyurdu.

16

140 MAÇTA TURUNCU - YEŞİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Alanyaspor formasıyla 140 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen savunma oyuncusu, 7 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise toplamda 27 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Dzeko için devredeBeşiktaş Dzeko için devrede
PARTNER Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla
Alanyaspor'dan yabancı sınırına destek!Alanyaspor'dan yabancı sınırına destek!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Bakan Koca açıkladı! 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Bakan Koca açıkladı! 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.