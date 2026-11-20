Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun birlikte çalışacağı teknik kadroda görev dağılımı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik ekipte yer alan isimleri ve üstlenecekleri sorumlulukları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

TEKNİK EKİPTE GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde İlker Püren birinci yardımcı antrenör, Caner Erol ise ikinci yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Hakan Özmert de yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek.

Teknik kadroda Adrian Iglesias Fernandez metodoloji antrenörü, Toprak Kırtoğlu maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak çalışacak. Kaleci antrenörlüğü görevleri ise Özden Öngün ve Eray Birniçan'a verildi.

ANALİZ VE PERFORMANS EKİBİ DE AÇIKLANDI

Sarı-lacivertlilerin atletik performans ekibinde Ekrem Özerk Tufan, Bumin Kağan Yıldız ve Cabir Sevim yer aldı. Maç ve performans analiz departmanında ise Serdar Keşçi, Furkan Berk Yüksel, Kazım Çetin ve Mehmet Turhan Demir görev yapacak.

Böylece Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibinde görev alacak isimler ve sorumluluk alanları resmiyet kazanmış oldu.

İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör

Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör

Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör

Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü

Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü

Özden Öngün - Kaleci Antrenörü

Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü

Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü

Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü

Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü

Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü