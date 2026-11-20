Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun birlikte çalışacağı teknik kadroda görev dağılımı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik ekipte yer alan isimleri ve üstlenecekleri sorumlulukları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde İlker Püren birinci yardımcı antrenör, Caner Erol ise ikinci yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Hakan Özmert de yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek.
Teknik kadroda Adrian Iglesias Fernandez metodoloji antrenörü, Toprak Kırtoğlu maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak çalışacak. Kaleci antrenörlüğü görevleri ise Özden Öngün ve Eray Birniçan'a verildi.
Sarı-lacivertlilerin atletik performans ekibinde Ekrem Özerk Tufan, Bumin Kağan Yıldız ve Cabir Sevim yer aldı. Maç ve performans analiz departmanında ise Serdar Keşçi, Furkan Berk Yüksel, Kazım Çetin ve Mehmet Turhan Demir görev yapacak.
Böylece Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibinde görev alacak isimler ve sorumluluk alanları resmiyet kazanmış oldu.
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör
Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör
Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör
Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü
Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü
Özden Öngün - Kaleci Antrenörü
Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü
Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü
Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü
Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü
Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
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