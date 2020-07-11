Alanyaspor'da Djalma Campos sezonu kapadı

Aytemiz Alanyaspor'da Djalma Campos'tan kötü haber... Dizinden ameliyat olacak yıldız oyuncunun sezonu kapadığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Djalma Campos dizinden olacağı operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında takımımızda yer alamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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