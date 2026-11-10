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Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Son 4 maçını da kaybeden Akdeniz temsilcisinde Portekizli çalıştırıcı Joao Pereira ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik direktörü içinde flaş bir iddia gündeme geldi.

Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu
Burak Kavuncu

Alanyaspor'da alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibinde Joao Pereira'nın yerine göreve getirilen isim de netleşti.

ALANYASPOR'DA JOAO PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI

Alanyaspor da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu 1

Teknik direktörlük kariyerine Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'da başlayan Joao Pereira, Alanyaspor'un başında Türkiye'ye dönmüştü. Ancak Portekizli teknik adam, bu sezon ligde alınan başarısız sonuçlara engel olamadı.

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor yönetimi, Pereira ile yolları ayırma kararı aldı.

SON MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI OLDU

Alanyaspor da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu 2

Joao Pereira'nın Alanyaspor'daki son karşılaşması, geçmişte unutulmaz anılar biriktirdiği Trabzonspor'a karşı oynanan mücadele oldu. Son 4 maçından da mağlubiyetle ayrılan Portekizli teknik adam, Akdeniz ekibindeki görevine bu karşılaşmanın ardından veda etti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR UĞUR UÇAR!

Alanyaspor da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu 3

Alanyaspor yönetiminin, Joao Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Uçar'ı getirmek üzere olduğu belirtildi.

SÜPER LİG'DE BU SEZON 10 TEKNİK DİREKTÖR TAKIMLARINDAN AYRILDI!

Alanyaspor da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu 4

Trendyol Süper Lig'de bu sezon teknik direktör değişiklikleri hız kesmeden devam ediyor. Geride kalan süreçte tam 10 teknik adam takımlarına veda etti. Mirel Radoi (Gaziantep FK), Fatih Tekke (Trabzonspor), Özhan Pulat (Eyüpspor), Uğur Uçar (Çorum FK), Metin Diyadin (Gençlerbirliği), Thorsten Fink (Samsunspor), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Kasımpaşa), Orhan Ak (Gaziantep FK) ve son olarak Joao Pereira (Alanyaspor) görevlerinden ayrılan isimler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Uğur Uçar João Pereira
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