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Mohamed Salah, İngiltere'de gündeme oturdu!

Trabzonspor formasıyla sergilediği harika performansla İngiltere'de gündem olan Mohamed Salah, Ada basınından büyük övgü aldı. BBC muhabiri Aadam Patel, Papara Park'ta yerinde izlediği Mısırlı yıldızın hedeflerine dikkat çekerken, bordo-mavili formayla 16 maçta 16 gole doğrudan etki eden deneyimli futbolcunun form grafiği Avrupalı futbol adamlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Mohamed Salah, İngiltere'de gündeme oturdu!
Emre Şen

Trabzonspor'da sezona "tatile geldi" şeklindeki haksız eleştirilerle başlayan ancak sahada verdiği cevapla tüm şüpheleri boşa çıkaran Mohamed Salah, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Bordo-mavili formayla çıktığı 16 resmi maçta 11 gol ve 5 asistle toplam 16 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı süper starın müthiş çıkışı, İngiliz basınının da manşetlerinde yer buldu.

BBC MUHABİRİNDEN SALAH ANALİZİ: "FUTBOLUNA ODAKLANMAK İSTEDİ"

Mohamed Salah, İngiltere de gündeme oturdu! 1

Trabzonspor'un UEFA mücadelesi olan Freiburg karşılaşmasını Papara Park'ta yerinde takip eden BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, kaleme aldığı yazıda Salah'ın transfer sürecine ve kariyer hedeflerine değindi. Patel, yıldız futbolcunun motivasyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Salah'ın buraya gelmesinin en önemli yönlerinden biri tamamen futboluna odaklanabilme imkanıydı. Salah, hem kulüp hem de milli takım için hala verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hala yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda ve kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor."

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE TAKİBİ

Mohamed Salah, İngiltere de gündeme oturdu! 2

Süper Lig'de kaydettiği 9 golle krallık yarışının en büyük favorilerinden biri olan 34 yaşındaki hücum oyuncusu; gol listesinde 10 gollü Orban'ın ardından Vlahovic ve Victor Osimhen ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililerin hücum hattındaki en büyük kozu olan Salah, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor.

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Trabzonspor mohamed salah
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