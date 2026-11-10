Mohamed Salah, İngiltere'de gündeme oturdu!

Trabzonspor'da sezona "tatile geldi" şeklindeki haksız eleştirilerle başlayan ancak sahada verdiği cevapla tüm şüpheleri boşa çıkaran Mohamed Salah, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Bordo-mavili formayla çıktığı 16 resmi maçta 11 gol ve 5 asistle toplam 16 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı süper starın müthiş çıkışı, İngiliz basınının da manşetlerinde yer buldu.

BBC MUHABİRİNDEN SALAH ANALİZİ: "FUTBOLUNA ODAKLANMAK İSTEDİ"

Trabzonspor'un UEFA mücadelesi olan Freiburg karşılaşmasını Papara Park'ta yerinde takip eden BBC'nin Liverpool muhabiri Aadam Patel, kaleme aldığı yazıda Salah'ın transfer sürecine ve kariyer hedeflerine değindi. Patel, yıldız futbolcunun motivasyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Salah'ın buraya gelmesinin en önemli yönlerinden biri tamamen futboluna odaklanabilme imkanıydı. Salah, hem kulüp hem de milli takım için hala verecek çok şeyi olduğuna inanıyor. Hala yetenekli olduğunu kanıtlamaya kararlı. 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda ve kısmen Kuzey Afrika'da düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor."

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE TAKİBİ

Süper Lig'de kaydettiği 9 golle krallık yarışının en büyük favorilerinden biri olan 34 yaşındaki hücum oyuncusu; gol listesinde 10 gollü Orban'ın ardından Vlahovic ve Victor Osimhen ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililerin hücum hattındaki en büyük kozu olan Salah, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor.