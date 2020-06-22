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Alanyaspor'da Papiss Cisse ve Tzavellas açıklamalarda bulundu

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 23:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor karşısında son dakikada buldukları gol ile sevinen Alanyasporlu futbolcular maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'da Papiss Cisse ve Tzavellas açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Alanyaspor, maçta son dakikada buldukları gol ile sahadan 1 puan ile ayrıldı. Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan oyuncular çarpıcı ifadeler kullandı.

"EKSTRA BİR MOTİVASYON SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Tzavellas,"Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi. Bizi takip edenler her maça yüksek konsantrasyonla çıktığımızı bilirler. İçeride alışagelmiş futbolumuzu oynadık. 90 dakika sonunda güzel bir golle 1 puan aldık." dedi.

"AVRUPA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Papiss Cisse,"Şampiyonluk mücadelesi veren büyük bir takım vardı karşımızda. Bizim de Avrupa mücadelemiz devam ediyor. Seyirciler için güzel bir maç oldu. Belki kazanabilirdik, 1 puan da böyle büyük bir takıma karşı iyi." açıklamasını yaptı.

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