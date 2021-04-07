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Alanyaspor'dan Babacar açıklaması!

07.04.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Alanyaspor'dan Babacar açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanyaspor'da teknik sorumlu Semih Tokatlı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Tokatlı, "Maça ürkek başladık. Yediğimiz erken gol de bizi geriye düşürdü. Bunu çevirmek için uğraştık. Beşiktaş'ın topları direkten döndü ama biz de pozisyonlar bulduk. İkinci yarı iyi başladık İkinci golden sonra işler zorlaştı. Denizlispor maçına hazırlanacağız. İnşallah kazanırız ve galibiyet serisi yakalarız." dedi.

Babacar'ın performansı için konuşan Semih Tokatlı, "Babacar sakattı, uzun süre oynamadı, gerilemiş olabilir. Bu maçta olmadı. Bizim için çok gol attı, inşallah ataya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Alanyaspor
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