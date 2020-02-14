Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer engeli

Fenerbahçe'nin, Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N‘Sakala ile temaslara başlaması üzerine oyuncunun kulübü Alanyaspor harekete geçti. Alanyaspor’un yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme önerme kararı aldı.
Akdeniz temsilcisinin idarecileri, oyuncunun menajeri ile önümüz hafta masaya oturmayı planlıyor. Başarılı sol bekin nasıl karar vereceği ise merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, devre arasında N‘Sakala’yı istemişlerdi ancak Erol Bulut bu transfer onay vermemişti.
Fabrice N‘Sakala, 2016 sezonunda Anderlech’ten kiralık olarak Alanyaspor’a transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Başarılı sol bek bu sezon 22 maçta bin 950 dakika sahada kaldı. N‘Sakala bu süre içinde sadece 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.
(AKŞAM)
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