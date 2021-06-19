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Alanyaspor'dan yabancı sınırına destek!

19.06.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı yeni yabancı kuralını desteklediklerini söyledi.

Alanyaspor'dan yabancı sınırına destek!

Azerbaycan'da bir spor kanalına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yabancı futbolcu sayısının düşmesi taraftarı olduğunu belirterek, "Federasyonun koyduğu 8'i sahada olmak kaydıyla 14 yabancı kuralı var. Geçen seneye baktığımız zaman bazı takımlar ligin yarısını hemen hemen 11 yabancıyla oynamışlar. Burada tabii ki Türk oyunculara fazla şans vermiyoruz, vermemiz lazım. Bu önemli bir konu. Şu anda federasyonun koyduğu kuralı Alanyaspor olarak desteklediğimizi söyledik. Birkaç kulübün de desteklediğini biliyorum." diye konuştu.

"14 DEĞİL DE 12 YABANCI OLSA DAHA MANTIKLI OLUR"

12 yabancı oyuncunun daha mantıklı olduğunu savunan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Büyük kulüpler her sene şampiyonluğa oynuyorlar ama yabancı oyuncularla şampiyon olacağız diye bir kaide yok. Türk futbolcularını nasıl geliştireceğiz, milli takıma nasıl kazandıracağız? Altyapıdan genç oyuncuları oynatarak, şans vererek kazandıracağız. Biz bu sene takımımızda genç oyuncularımızı oynattık. Bazı kulüpler de çok futbolcu almışlar, yabancı futbolcuların yarısı oynayamıyor, işe yaramıyor. Onları göndermeye çalışıyorlar. Onların sıkıntıları var. O zaman almayacaksın. Ben bir futbolcu getirip 2-3 sene oynatıyorum bakıyorsun şampiyonluğa oynayan bir kulübe gidiyor. Bunlar da önemli. Ben bulmadan önce siz bulsaydınız. Bunlara çalışmak ve görmek lazım. Her futbolcunun büyük takımda oynama hayali var. Bu da normaldir. Yabancı kuralında ben federasyonun uygulamak istediği statüye katılıyorum. Aslında 8 sahada 6 dışarıda şeklinde de olmaması lazım. 14 değil de 12 yabancı olsa daha mantıklı olur. Ben 14 yabancı futbolcu almam, almak isteyen alabilir. Kulübede oturtabilir. Herkesin hedefi var, şampiyonluk iddiası var. Kulüplerin kendi tasarruflarında olan şeyler bizi ilgilendirmiyor."

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