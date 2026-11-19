Premier Lig'de yeniden zirve yarışına ortak olmayı hedefleyen Manchester United, Teknik Direktör Mauricio Pochettino yönetiminde ara transfer dönemi için kadro planlamasını hızlandırdı. Arjantinli çalıştırıcının hücum hattına takviye yapmak amacıyla yönetime 4 isimden oluşan bir liste sunduğu belirtilirken, listedeki bazı golcülerin Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile kesişen hikayeleri dikkat çekti.

POCHETTINO'NUN RADARINDA VICTOR OSIMHEN VAR

Manchester United'ın kısa listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden birinin Galatasaray forması giyen Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Pochettino'nun Nijeryalı santrforla çalışmaya sıcak baktığı ve Chelsea'de görev yaptığı dönemde de bu transfer için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Yüksek bonservis bedeli ve maaş beklentisi nedeniyle ara transferde bu hamlenin zor olduğu vurgulansa da Arjantinli teknik adamın yıldız golcüyü takibini sürdürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE DETAYI

Kırmızı Şeytanlar'ın listesindeki diğer isimlerin ise daha önce Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan golcüler olduğu belirtildi. Bu sezon Benfica formasıyla 19 maçta 19 gol kaydeden 27 yaşındaki Vangelis Pavlidis'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı, oyuncunun durumunu Tottenham ve Barcelona'nın da yakından izlediği ifade edildi.

Listede yer alan bir diğer isim olan Serhou Guirassy'nin ise sezon başında Fenerbahçe ile görüşme noktasına geldiği, sarı-lacivertlilerin başkanlık seçimi sonrasındaki süreçte ise tercihini Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'dan yana kullandığı aktarıldı.

IVAN TONEY DE LİSTEDE YER ALIYOR

Manchester United'ın 4 kişilik golcü listesinde yer alan son ismin Ivan Toney olduğu kaydedildi. Premier Lig'e dönüş ihtimaline sıcak bakan İngiliz golcü ile birlikte listenin tamamı üzerinden ara transfer dönemi yaklaşırken temasların sıklaştırılacağı belirtildi.