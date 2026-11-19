Ara transfer dönemi öncesinde forvet hattı için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan ancak Paul Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle yeni bir golcü arayışına giren bordo-mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TOTTENHAM FİYAT DÜŞÜRDÜ, RICHARLISON SICAK BAKIYOR

Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki Brezilyalı santrfor Richarlison için Tottenham yönetimiyle temaslarını sıklaştırdı. 2022-2023 sezonunda Everton'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu için ilk etapta 15 milyon euro talep eden İngiliz kulübü, Trabzonspor'un indirim talebine olumlu yanıt verdi.

Tottenham'da kadro dışı bırakılan ve U19 takımıyla antrenmanlara çıkan 1,84 boyundaki golcünün bonservis beklentisinin aşağı çekilmesiyle transferin somut bir aşamaya geldiği ifade edildi. Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon Premier Lig'de beklediği şansı bulamayan Richarlison'un da bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı, taraflar arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi.

ESKİ KRAL ALEXANDER SÖRLOTH DA LİSTEDE

Trabzonspor yönetimi Richarlison transferini bitirmek için mesai harcarken, kulübün eski yıldızı Alexander Sörloth da gündemdeki yerini koruyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in ara transfer döneminde satış listesine koymayı planladığı 1,96 boyundaki Norveçli golcü için Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi. Bordo-mavili kurmayların 30 yaşındaki futbolcunun durumunu da yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde adım atacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRMIŞTI

Fırtına'nın 2019 yılında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euroya kiraladığı Sörloth, bordo-mavili formayla unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Trabzonspor kariyerinde Süper Lig'de 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta 7 ve Avrupa kupalarında 8 maçta 2 gol atan Norveçli yıldız, toplam 49 karşılaşmada 33 kez fileleri havalandırdı.

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth; Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'ın ardından Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan beşinci futbolcu olarak kulüp tarihine geçmişti.