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Alanyaspor deplasmanda kayıp

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 08.01.2021 14:00 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, sahasında ise en çok puan toplayan takım oldu.

Alanyaspor deplasmanda kayıp

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sezona iyi bir performansla başlayan Aytemiz Alanyaspor, son 5 deplasman maçında ise istemediği sonuçlar aldı.

Akdeniz temsilcisi, etkili futbol oynamasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı. İlk deplasman mağlubiyetini Gençlerbirliği’nden alan turuncu-yeşilli ekip daha sonra sırasıyla Göztepe, Denizlispor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe’ye yenildi.

KENDİ EVİNDE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM OLDU

Bir süre liderlik yarışında zirvede yer alan ve bu haftayı topladığı 30 puanla 4. sırada kapatan Alanyaspor, evinde ise oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Alanyaspor, iç sahadaki bu performansıyla kendi evinde en çok puan toplayan takım oldu. Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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