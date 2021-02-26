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Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor

26.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Bu sezon ligde çıkışını sürdürmeye devam eden Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin ilk yarısında evinde oynanan maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılan Akdeniz temsilcisi, deplasmandaki karşılaşmada da rakibinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 4 oyuncu sarı kart sınırında. Efecan Karaca, Adam Bareiro, Berkan Kutlu ve François Moubandje bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor'un Karagümrük maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, Babacar."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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