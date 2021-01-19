Alanyaspor, Eibar'dan transferi açıkladı!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, İspanya La Liga takımı Eibar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, Polonyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfere ilişkin, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'a gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

