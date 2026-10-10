Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte futbolseverler, kulüp takımlarının lig ve Avrupa karşılaşmalarına odaklandı. Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş, Kocaelispor mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak. Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselen Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta karşılaşmasında Hoffenheim'ı da geçerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibi Hoffenheim, organizasyonun ilk haftasında konuk olduğu Yunan ekibi OFI'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Hoffenheim, ilk haftayı puansız tamamladı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arasında karşılaşacağı Hoffenheim, son 6 maçında istediği sonuçları alamadı. Alman ekibi bu süreçte Hamburg'a 3-2, Paderborn'a 3-1, OFI'ye 2-0, Borussia Dortmund'a 3-2 ve Köln'e 3-2 mağlup olurken, yalnızca Stuttgart karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti.
Hoffenheim deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş
26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva
10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş
Okuyucu Yorumları 0 yorum