Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte futbolseverler, kulüp takımlarının lig ve Avrupa karşılaşmalarına odaklandı. Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş, Kocaelispor mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak. Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE FARKLI GALİBİYETLE BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselen Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta karşılaşmasında Hoffenheim'ı da geçerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

ALMAN EKİBİ İLK HAFTA YUNANİSTAN'DA KAYIP

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibi Hoffenheim, organizasyonun ilk haftasında konuk olduğu Yunan ekibi OFI'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Hoffenheim, ilk haftayı puansız tamamladı.

HOFFENHEİM, SON 6 MAÇTA 5 YENİLGİ ALDI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arasında karşılaşacağı Hoffenheim, son 6 maçında istediği sonuçları alamadı. Alman ekibi bu süreçte Hamburg'a 3-2, Paderborn'a 3-1, OFI'ye 2-0, Borussia Dortmund'a 3-2 ve Köln'e 3-2 mağlup olurken, yalnızca Stuttgart karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Hoffenheim deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş