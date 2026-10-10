KuPS–Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başlarken Trabzonspor, Avrupa serüvenine Finlandiya deplasmanında başlayacak. KuPS karşısında sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, organizasyonun ilk haftasında galibiyet alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Kuopion Palloseura arasındaki UEFA Konferans Ligi lig aşaması mücadelesi, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Finlandiya'daki karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.45'te başlaması planlanıyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan Tammelan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. KuPS, Kuopio kentini temsil etmesine rağmen Avrupa kupasındaki karşılaşmasını Tampere'de oynayacak. Bu nedenle deplasmana gidecek Trabzonspor taraftarlarının stadyum ve şehir bilgilerini dikkate alması gerekiyor.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Avrupa sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın dijital ortamda tabii platformu üzerinden de izlenebilmesi bekleniyor.