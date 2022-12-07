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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

07.12.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Oba Stadı'nda (Kırbıyık Holding Stadyumu) karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası arasında liglere verilen arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertler bu karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Birçok kişi, Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı için "Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı henüz belli olmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP


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