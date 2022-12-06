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Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

06.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Futbolseverler Alanyaspor Fenerbahçe maçının detaylarını sorgulamaya başlandı. Maç tarihi belli oldu. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir? İşte merak edilenler...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Rayo Vallecano ile Villarreal'i hazırlık maçında yenen Fenerbahçe bu maçtanda galip ayrılmayı planlıyor. Futbolseverler maçın yayın saatini ve hangi kanaldan canlı izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir? İşte merak edilenler...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

Alanya Oba Stadyumu'nda düzenlenecek olan maç 19.00'da başlayacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

Maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

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