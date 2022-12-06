Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Rayo Vallecano ile Villarreal'i hazırlık maçında yenen Fenerbahçe bu maçtanda galip ayrılmayı planlıyor. Futbolseverler maçın yayın saatini ve hangi kanaldan canlı izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlıyor? Alanyaspor Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir? İşte merak edilenler...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda düzenlenecek olan maç 19.00'da başlayacak.

Maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.





