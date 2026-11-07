Sürpriz ayrılık! Alman basını yeni adresini açıkladı: Leroy Sane ile ipler kopuyor!

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 546 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, 1 asistlik katkı verebildi. Galatasaray'da son dönemdeki bu etkisiz performans sonrası Sane hakkında transfer iddiaları ortaya çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN İLK SIRADA

Alman basınında yer alan haberlere göre, yedek kalmaktan memnun olmayan Leroy Sane'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Alman yıldızın olası transfer adresleri arasında Suudi Arabistan'ın bulunduğu belirtildi.

AVRUPA ZOR

Oyuncunun Avrupa'da bir takıma transfer olmasının zor olduğu belirtilirken, ABD MLS Ligi'nin de olası seçenekler arasında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Leroy Sane'nin performansının beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla yollarını ayırabileceği belirtildi.