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Sürpriz ayrılık! Alman basını yeni adresini açıkladı: Leroy Sane ile ipler kopuyor!

Galatasaray'da bu sezon çıktığı 14 maçta yalnız 1 asistlik katkı verebilen Alman yıldız Leroy Sane'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre, Sane ara transfer döneminde Suudi Arabistan veya ABD MLS Ligi'ne gidecek.

Sürpriz ayrılık! Alman basını yeni adresini açıkladı: Leroy Sane ile ipler kopuyor!
Mynet

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 546 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, 1 asistlik katkı verebildi. Galatasaray'da son dönemdeki bu etkisiz performans sonrası Sane hakkında transfer iddiaları ortaya çıktı.

Sürpriz ayrılık! Alman basını yeni adresini açıkladı: Leroy Sane ile ipler kopuyor! 1

SUUDİ ARABİSTAN İLK SIRADA

Alman basınında yer alan haberlere göre, yedek kalmaktan memnun olmayan Leroy Sane'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Alman yıldızın olası transfer adresleri arasında Suudi Arabistan'ın bulunduğu belirtildi.

Sürpriz ayrılık! Alman basını yeni adresini açıkladı: Leroy Sane ile ipler kopuyor! 2

AVRUPA ZOR

Oyuncunun Avrupa'da bir takıma transfer olmasının zor olduğu belirtilirken, ABD MLS Ligi'nin de olası seçenekler arasında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Leroy Sane'nin performansının beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla yollarını ayırabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Leroy Sane
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