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Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

01.03.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanan Alanyaspor ile Gaziantep FK sahada rakip ağlara topu göndermek için elinden geleni yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Heyecanlı karşılaşma ekranlara gelecek. Peki Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Gaziantep FK maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçı alan takım çift eleme usulüne göre yapılacak olan yarı finale katılacak. 3 Mart akşamında başlayacak olan Antalyaspor Gaziantep FK maçı naklen yayınlanacak. Peki Alanyaspor ile Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı yöneten isim ise Zorbay Küçük olacak. 3 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak maç A Spor üzerinden naklen yayınlanacak.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Söz konusu maç, perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Alanyaspor'da Wilson Eduardo, Gaziantep'te ise Stelios Kitsiou, Luka Stankovski, Hamza Mendyl ve İbrahim Pehlivan sakatlıkları nedeniyle oyundan uzak kalacaklar.

YARI FİNAL MAÇLARI HAKKINDA

Çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynandıktan sonra kazanan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Gaziantep FK
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