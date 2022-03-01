Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Gaziantep FK maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçı alan takım çift eleme usulüne göre yapılacak olan yarı finale katılacak. 3 Mart akşamında başlayacak olan Antalyaspor Gaziantep FK maçı naklen yayınlanacak. Peki Alanyaspor ile Gaziantep FK maçı saat kaçta?

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Gaziantep FK, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı yöneten isim ise Zorbay Küçük olacak. 3 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak maç A Spor üzerinden naklen yayınlanacak.

Söz konusu maç, perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor'da Wilson Eduardo, Gaziantep'te ise Stelios Kitsiou, Luka Stankovski, Hamza Mendyl ve İbrahim Pehlivan sakatlıkları nedeniyle oyundan uzak kalacaklar.

YARI FİNAL MAÇLARI HAKKINDA

Çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynandıktan sonra kazanan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

