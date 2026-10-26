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Trabzonspor'da Thomas Reis'ın kusursuz serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, Gennaro Borrelli'nin golleriyle ilk yarıda 2-0 geriye düştü. Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki ilk gollerini kalesinde gördü.

Trabzonspor'da Thomas Reis'ın kusursuz serisi sona erdi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman teknik adam Thomas Reis yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Rize deplasmanında ilk yarıda adeta soğuk bir duş aldı. Ev sahibi Çaykur Rizespor, İtalyan golcüsü Gennaro Borrelli'nin şov yaptığı mücadelede kısa sürede iki farklı üstünlüğü yakaladı.

GENNARO BORRELLI 20 DAKİKADA DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan Çaykur Rizespor, mücadelenin 12. dakikasında Gennaro Borrelli'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İtalyan santrfor, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak bordo-mavili ağları havalandırdı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. 20 dakikalık zaman dilimine iki gol sığdıran Borrelli, ilk yarının yıldızı oldu.

THOMAS REIS'İN KUSURSUZ GOL YEMEME SERİSİ SON BULDU

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında kalesinde gördüğü ilk golle birlikte teknik direktör Thomas Reis döneminde ligde ilk kez gol yemiş oldu. Alman çalıştırıcı idaresinde daha önce çıktığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 9 gol atıp kalesini gole kapatmıştı.

Rize deplasmanının ilk 32 dakikasında yediği 2 golle kusursuz serisini kaybeden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ligde hem ilk kez gol yedi hem de ilk kez bir maçta kalesinde iki gol birden görmüş oldu.

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Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
2 - 0
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Thomas Reis
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