Caner Erkin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çarpıcı tahmin!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesinde Caner Erkin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Her iki takımda da forma giyen eski futbolcu, Galatasaray'ın avantajlarına dikkat çekerken Fenerbahçe'de yaşanan baskının oyuncular üzerindeki etkisini değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'NİN EN KÖTÜ BERABERLİK ALMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadığı sorunların takım üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrılarının futbolcuları etkileyebileceğini söyledi.

Kendisinin benzer dönemlerde baskıyı motivasyona dönüştürdüğünü anlatan Erkin, sarı-lacivertli oyuncuların da bu atmosferle başa çıkması gerektiğini ifade etti. Eski futbolcu, Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmemesinin önemine dikkat çekerek en azından beraberlik elde etmesi gerektiğini savundu.

OKAN BURUK'A YILDIZ OYUNCU YÖNETİMİ ÖVGÜSÜ

Galatasaray'ın Lille deplasmanında aldığı galibiyetin takıma önemli bir moral kazandırdığını belirten Erkin, sarı-kırmızılıların derbiye daha yüksek motivasyonla çıkabileceğini söyledi.

Okan Buruk'un teknik direktörlük performansına da değinen Erkin, deneyimli çalıştırıcının en güçlü yönlerinden birinin yıldız futbolcuları yönetebilmesi olduğunu dile getirdi. Buruk'un Icardi ve Osimhen gibi önemli isimleri aynı takımda değerlendirebildiğini, gerektiğinde yıldız oyuncuları yedek bırakma konusunda da denge kurduğunu belirtti.

“Galatasaray, Fenerbahçe’nin aksine deplasmanda 2-1 geriye düştüğü maçta Lille’i yenerek çok önemli moral buldu… Yunus, Osimhen, Batrakov, Torreira gol atarak, Barış Alper çok etkili oynayarak öz güven kazandılar. En önemlisi oyunun kontrolünü maç boyunca ellerinde tuttular. Şimdi bir de taraftarlarının önünde oynama avantajları var. Okan Buruk 4 sene üst üste şampiyon olurken oyun karakteri olarak hep önde baskıyı seçti ama en başarılı olduğu konu yıldızları yönetme becerisi… Icardi ve Osimhen’i birlikte de oynattı ama Arjantinli futbolcuyu kulübede beklemeye de ikna etti. Bu kadar kariyerli futbolcuları yönetmek tam bir iletişim ustalığı isteyen bir iş...”

"FENERBAHÇE'NİN LİDER KARAKTERLİ TÜRK OYUNCULARA İHTİYACI VAR"

Sarı-lacivertli ekibin uzun süredir rakiplerine karşı sürekli ve etkili bir ön alan baskısı kuramadığını savunan Caner Erkin, sorunun yalnızca teknik direktörlerle açıklanamayacağını ifade etti.

Erkin'e göre Fenerbahçe'de forma giyen futbolcuların kulübe aidiyet duygusu ve baskıyla mücadele etme becerisi de büyük önem taşıyor. Eski futbolcu, geçmişte şampiyonluk yaşadıkları dönemde Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin gibi lider karakterli Türk oyuncuların takımda önemli rol oynadığını hatırlattı.

Galatasaray'daki Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır gibi isimlerin sahada daha özgüvenli göründüğünü belirten Erkin, Fenerbahçeli oyuncuların ise tribünlerden ve sosyal medyadan gelen eleştirilerle başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

“Fenerbahçe ise belki 7-8 senedir önde baskı yapamıyor, Kadıköy’de bile! Ondan önceki dönemlerde 10.- 15. dakikada rakibe hükmederdik. Fenerbahçe senelerdir bunu yapamıyor, kadrosunu buna göre planlayamıyor. Maç boyu doğru baskı 10-15 dakikayı geçmiyor. Tabii teknik direktörler bu konuda önemli etken ama içerideki oyuncuların da bence birazcık, nasıl söyleyeyim; Fenerbahçe'ye aidiyet duygusu yaşaması lazım. “

CANER ERKİN'DEN DERBİ YORUMU: GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Caner Erkin, derbilerin yalnızca futbolcu kalitesiyle kazanılmadığını söyledi. Tecrübeli isim, bu tür maçlarda moral ve psikolojik durumun da belirleyici olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın mevcut görüntüsüyle bir adım önde olduğunu düşünen Erkin, Fenerbahçe açısından ise derbinin taraftarla yeniden bağ kurmak adına büyük önem taşıdığını dile getirdi. Sarı-lacivertlilerin kaybetmesi durumunda puan farkının açılacağını ve psikolojik üstünlüğün rakibine geçeceğini vurguladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TARAFTARLA BARIŞMA FIRSATI

Caner Erkin, son dönemde eleştirilerin odağında bulunan Kerem Aktürkoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Milli futbolcunun protestolardan etkilendiğini düşündüğünü belirten Erkin, derbinin Kerem için taraftarla yeniden bütünleşme fırsatı olabileceğini ifade etti.

Kerem'in zaman zaman fazla top kaybettiğini ve oyun tarzı nedeniyle eleştirilebildiğini söyleyen Erkin, büyük takımlarda forma giyen futbolcuların bu tür tepkilerle karşılaşmasının doğal olduğunu dile getirdi.

“Kerem’in protestolardan kesinlikle çok etkilendiğini düşünüyorum. Derbi onun için taraftarla barışmak adına büyük bir fırsat. Kerem biraz dağınık ve zorlayan bir oyuncu. Asist yaptığı, gol attığı zamanlar var ama oyun karakteri gereği çok top da kaybedebiliyor. Büyük takım oyuncusu bu kadar top kaybettiğinde eleştirilmesi normal. İsmail Yüksek’in ise çok eleştirilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pozisyonunda istikrarlı olarak oynayamıyor. İrfan Can’ın 8 ya da 10 numaralı pozisyonda yani kaleye yakın oynadığında çift haneli gol ve asist ürettiği sezonları hatırlıyoruz. Onun gerçek yeri burası. Bu oyunculardan ekstra verim almak da İsmail hocanın işi…”

İsmail Yüksek'in eleştirileri hak etmediğini düşündüğünü de belirten Erkin, oyuncunun kendi pozisyonunda istikrarlı biçimde görev alamamasına dikkat çekti. İrfan Can Kahveci'nin ise kaleye daha yakın oynadığı dönemlerde gol ve asist katkısıyla öne çıktığını hatırlatarak bu futbolculardan daha fazla verim almanın teknik direktörün sorumluluğunda olduğunu söyledi.