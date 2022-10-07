Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla tamamlayacak.



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