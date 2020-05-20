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Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 20.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak ısınma çalışması yaptı. Daha sonra kondisyon çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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