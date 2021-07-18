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Alanyaspor ikinci hazırlık maçını da kaybetti

18.07.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarında ilk etap kampını Burdur'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Polissya Zhytomyr'a 1-0 yenildi.

Alanyaspor ikinci hazırlık maçını da kaybetti

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 kaybettiği maçın ardından, bugün ikinci hazırlık maçını aynı ülkenin 1. Lig takımı Polissya Zhytomyr ile oynadı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da izlediği ve Burdur bölgesinden Alper Oran, Gökberk Çelikbaş ve Hakan Tunç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı konuk ekip Orynchak'ın 46. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmayı izleyen seyirciler maç sonunda Burdurlu olan Alanyaspor futbolcusu Berkant Kutlu ile fotoğraf çektirdi.

Alanyaspor'un Burdur kampı yarın yapacağı çift idmanın ardından sona erecek. Turuncu-yeşilliler ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'na gidecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Burdur
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