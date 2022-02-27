YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

27.02.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Negatif anlamda zirveyi gördüğümüz bir maç sonucu ile karşılaştık"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmada çok sayıda bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir periyot geçirdiklerini belirtti.

Bugün buna son vermek için sahaya çıktıkların anlatan Palut, "Hem mücadele olarak silkelenmek hem de sonuç olarak istediğimizi almak için geldiğimiz bir deplasmandı ama negatif anlamda zirveyi gördüğümüz bir maç sonucu ile karşılaştık." dedi.

İlk 45 dakikada soyunma odasına 4-1 girmelerine neden olabilecek hiçbir şey olmadığını savunan Palut, "Ne rakibin bir baskısı ne de bizim negatif bir futbolumuz vardı ama inanılmaz hatalar yaptık. Bir anda, bir nevi Alanyaspor-Trabzonspor maçının bir benzeri oldu ama bizim adımıza oldu." diye konuştu.

Palut, maçta çok fazla bireysel hatalar yaptıklarının altını çizerek, "Şimdi bununla alakalı da daha çok çalışmamız lazım. Çok bireysel hatalar yapıyoruz ve maalesef sonucu da birçok kere gol oldu. Daha çok çalışmamız gerçeği tekrar önümüze çıktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki oyunda ise daha fazla direnç ve reaksiyon göstermeleri gerektiğini dile getiren Palut, kenetlenip, çalışmaya devam edeceklerini, alabilecekleri güzel skorlarla da tekrar yollarına devam etmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyorTürkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor
Sivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandıSivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:23
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.