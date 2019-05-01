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Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesini istiyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Atiker Konyaspor Kulübü de rakiplerinin bu talebine olumlu cevap verdiklerini açıkladı.

Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesini istiyor

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirmesinin ardından Alanyaspor'da yönetim kurulu pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

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Konyaspor Kulübü de yaptığı açıklamayla Alanyaspor'un erteleme talebine olumlu cevap verdi ve TFF'den mücadelenin ertelenmesini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur.

Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır.

Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural’ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Atiker Konyaspor

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