Alanyaspor, Konyaspor maçının ertelenmesini istiyor

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirmesinin ardından Alanyaspor'da yönetim kurulu pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA: MAÇIN OYNANMASI GÖNÜLLERDE, AKILLARDA VE VİCDANLARDA KALICI HASARLAR BIRAKIR

Konyaspor Kulübü de yaptığı açıklamayla Alanyaspor'un erteleme talebine olumlu cevap verdi ve TFF'den mücadelenin ertelenmesini istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur.

Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır.