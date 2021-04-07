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Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı

07.04.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçın ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Alanyaspor, bundan önceki son Tweet'ini de koruma altına almıştı. Beşiktaş karşısında önemli fırsatları değerlendiremeyen Akdeniz ekibinin hesaplarının şikayet altında olduğu ihtimalinde duruluyor.

Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı

Alanyaspor, Beşiktaş maçının ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Mücadelede önemli fırsatları değerlendiremeyen Akdeniz ekibi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Alanya'nın hesabında önce son Tweet yorumlara kapatıldı, ardından Twitter hesabı koruma altına alındı. Akdeniz ekibinin hesabının yoğun şikayet alma ihtimali üzerinde duruluyor.

TREND OLDU

Maçın ardından Alanyaspor Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin taraftarları, Alanyaspor'a yönelik sert eleştiriler yaptı. Son haftalarda çalkalanan Alanya camiası, Beşiktaş yenilgisiyle daha büyük bir buhranın içine düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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