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Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kampa girdi

12.07.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kampa girdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp çalışmalarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman, ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. İdman pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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