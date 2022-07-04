Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki idmanda taktiksel içerikli çalışmalar yapıldı.

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