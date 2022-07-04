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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

04.07.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki idmanda taktiksel içerikli çalışmalar yapıldı.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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