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Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi "hakem" açıklaması:

24.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle bazı kulüplerin bedava penaltı kazanma, ofsayttan gol atma, kırmızı kartları es geçme gibi sonucu almak için her yolun mübah sayıldığı eskiye dönme isteğinin devam ettiğini son dönemde sürekli gözlemliyoruz"

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Aytemiz Alanyaspor'da kulüp yönetimi, hakemleri tesir altında bırakmak isteyen tutumlar sergilendiğini ileri sürdü.

Yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle bazı kulüplerin bedava penaltı kazanma, ofsayttan gol atma, kırmızı kartları es geçme gibi sonucu almak için her yolun mübah sayıldığı eskiye dönme isteğinin devam ettiğini son dönemde sürekli gözlemliyoruz." denilirken, her maçtan sonra hakemlerin düdük asmasının talep edilmesi, merkez hakem kurullarının değişmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin sürekli zor durumda bırakılmak istenmesinin üzülerek takip edildiği vurgulandı.

Bu durumun hakemleri etkilediği ve özellikle Anadolu kulüplerinin maçlarına endişeyle çıkmalarına sebebiyet verdiği aktarılırken, "Kulüpler olarak eğer sistemdeki arızaları giderme konusunda bir katkı yapacaksak, bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra TFF'ye, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız. Tabii ki kulüpler olarak hakkımızı savunmalıyız, savunacağız da... TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yapacaksak, seviyeli ve sakin bir şekilde bunu ifade etmeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Haklı oldukları konularda TFF ve MHK'nin de açıklık getirecek açıklamaları korkmadan, çekinmeden yapması gerektiğine işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Başta MHK olmak üzere kurulların, özellikle de hakemlerin arkasında durulmalı. Başarısız olanlara da saygı ve sevgi çerçevesinde yol verilmelidir. Kulüpler olarak marka değerimizin artırmak, futbolu ve hakem müessesini ileriye taşımak istiyorsak, kişileri değil, sistemi tartışmalıyız. Kişileri tartışıp, ardından ekran karşısına çıkıp sistemi tartışıyor görüntüsü vermemeliyiz. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacaktır. Kulüp olarak Türk futboluna her anlamda katkı yapmaya hazırız."

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