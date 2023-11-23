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Alaplı’da batan tekneler karaya çıkarıldı

23.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde etkili olan fırtına sonucu batan balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.

Alaplı’da batan tekneler karaya çıkarıldı

Batan 25 tekne, çalışmaların ardından 4 gün süren çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından balıkçı barınağı içindeki tekneler büyük zarar gördü. 25 balıkçı teknesi su alarak battı. Batan ve hasar alan balıkçı tekneleri, uzun uğraşlar sonucunda sahipleri tarafından vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı. Bölgede elverişsiz havanın etkili olması nedeniyle tekne sahipleri, deniz üzerindeki teknelerini de güvenli bir yere çekti.

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