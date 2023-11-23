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Alaplı’da uyuşturucu operasyonu

23.11.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Alaplı İlçe Jandarma ekipleri bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı devriyede, uyuşturucu hap, kubar, esrar uyuşturucu aparatı buldu. Bir kişi gözaltına alındı.

Alaplı’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı devriyesi esnasında bir şüpheliyi durdurarak arama yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu"ndan alınan arama kararına istinaden şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada; 2,50 gr. esrar, 59 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan şahsın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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