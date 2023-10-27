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Alaşehir Belediyesinden kadınlara Anıtkabir ziyareti

27.10.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Alaşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerinde ’Alaşehirli 1000 kadınımızla Anıtkabir Ziyareti’ projesi kapsamında Anıtkabir ziyaretleri başladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte ilk kafileyle birlikte Anıtkabir ziyaretine katıldı. Alaşehirli kadınlar Anıtkabir’de Atatürk’ü ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetin 100. yılında belediye olarak cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir’e 1000 kadın projesi kapsamında ziyaretler düzenledik. Proje ile 1000 kadınımıza Anıtkabir ziyareti yaptıracağız. Otobüsler her akşam Alaşehir’den kalkıp Ankara’ya hareket edecek. Amacımız hem cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyete yakışır bir kutlama yapmak hem de kadınlarımızın Anıtkabir’i ziyaret etmelerini sağlamak." dedi.

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