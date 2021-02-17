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Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü değişti

17.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü değişti

Manisa’nın Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, Balıkesir’in Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne atanmasının ardından yerine Kocaeli Devlet Hastanesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Metin Gümüş atandı.
Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör’ün ocak dönemi atamasında, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tayin istemesi üzerine atama, bakanlık tarafından uygun görülerek ataması gerçekleştirildi. Dr. Gülistan Güngör’den boşalan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Metin Gümüş atandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan ilk ve ortaöğrenimi yine Alaşehir’de tamamlayan Dr. Metin Gümüş, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi. Halk Sağlığı uzmanı olan Dr. Metin Gümüş, Kocaeli Devlet Hastanesinde görev yaparken Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü olarak doğduğu ilçeye atandı.

Kaymakam Abdullah Uçgun’u ziyaret etti
Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Metin Gümüş göreve başladıktan sonra, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret etti. Kaymakam Abdullah Uçgun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş’e yeni görevinde başarılar diledi. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Metin Gümüş, "İlçemize ve vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi en sağlıklı hizmetleri vermeye devam edeceğiz." dedi.
Balıkesir’in Edremit ilçesi Sağlık Müdürlüğü’ne normal tayinle atanan Dr. Gülistan Güngör ise, "8 yıldır Alaşehir’de görev yapıyorum. Ocak ayı normal atama döneminde tayin istemiştim. Atanma isteğim bakanlık tarafından uygun görüldü. Atamam yapıldı. Yıllarca birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarımdan, ayrıldığım için üzgünüm, ama mesleğimiz gereği bu tür sosyal olaylar olabilir." diyerek Alaşehir’e veda etti.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü değişti

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