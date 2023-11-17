Alaşehir Jandarmadan örnek davranış

Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Jandarma Komutanlığında yapılan kan bağışında 56 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi Başkanı Nedim Yamak, "Türk Kızılayı’nda azalan kan stoklarının artırılması için ekipler olarak çalıyoruz. Bu günde Alaşehir Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma personelleri, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve kan stoklarının artırılması yönünde kan bağışında bulunarak destek verdi. Desteklerinden dolayı jandarmamıza çok teşekkür ederiz." dedi.

