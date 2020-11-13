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Alaşehir’de korona virüs için yeni kararlar

MANİSA HABERLERİ  | 13.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yasaklanmasından sonra, Alaşehir’de de bazı cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı getirildi.Alaşehir’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği toplandı.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yasaklanmasından sonra, Alaşehir’de de bazı cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı getirildi.
Alaşehir’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği toplandı. Toplantı sonunda maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma kurallarının sıkı denetimlerinin devam etmesi, 12.11.2020 tarihinden itibaren, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, Sekine Evren Caddesi (Sevgi Yolu), Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın, toplu taşıma araç durakları gibi yoğunluğun yaşandığı bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.
Kararda, market, pazaryeri, manav gibi sebze meyve satılan tüm iş yerlerinde sebze ve meyvelere müşterilerin elle temasının engellenmesine, satıcı tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde ambalajlanarak veya poşetlenerek müşterilere sunulmasına, zincir market önlerinde, özellikle kampanyalı ürün satış günlerinde oluşan yoğunlukta, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının market yönetimlerince sağlanmasına ve bu konuda gerekli tebligatın market yönetimlerine yapılmasına, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Kararda 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına karar verildi. Uygulamaların kolluk kuvvetleri denetleyecek, yasağa ve kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulanacağı öğrenildi.

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