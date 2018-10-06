Alaves 1 - 0 Real Madrid

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi. Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı. İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

