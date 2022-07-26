Alaves Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş maçı canlı izle

Alaves Beşiktaş maçı bu akşam nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'e bu sezon bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, bu akşam zorlu Alaves ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Alaves Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ALAVES BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alaves Beşiktaş maçı 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Alaves Beşiktaş maçı Salı akşam Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti. Son olarak İngiliz ekip Wolverhampton'la karşılaşan Beşiktaş bu mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

