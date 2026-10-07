Mauro Icardi, Galatasaray'a geri dönüyor! Maaşı bile belli

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istediği yönündeki iddialar, futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Konuyu değerlendiren spor yorumcusu Levent Tüzemen, Icardi'nin dönüşüne şartlı olarak sıcak baktı ve Arjantinli golcünün kulübede bile olsa fark yaratacağını söyledi.

ICARDI'NİN DÖNÜŞ İDDİASI

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra kulüpsüz bulunan Icardi'nin, Arjantin kaynaklı haberlere göre sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşmak istediği öne sürüldü. Yaz boyunca Lazio ve Tottenham gibi kulüplerle anılan, İspanya'daki La Liga ekiplerinin de devreye girebileceği konuşulan golcüden bugüne kadar somut bir anlaşma çıkmadı. İddialar arasında Icardi'nin maaş beklentisini yıllık 3,5 milyon euroya çektiği de yer alıyor. Galatasaray cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KİLO VERDİ, YOĞUN ÇALIŞIYOR

Tüzemen, Icardi'nin şu sıralar çok çalıştığını ve kilo verdiğini söyledi. Daha önce Icardi'ye sezon biter bitmez hiçbir yere gitmemesini, Kemerburgaz'da sezon öncesi hazırlıklara erken katılıp antrenman yaparak burada kilo vermesini önerdiğini, böyle olursa sözleşmenin imzalanabileceğini anlatan Tüzemen, Arjantinli golcünün kendisine kulüp bulamayınca Galatasaray'a dönmeyi düşündüğünü öne sürdü. Tüzemen, temmuz ayında da Galatasaray'ın Icardi'ye sözleşme teklif ettiğini ancak oyuncunun bunu kabul etmediğini iddia etmişti.

OSİMHEN'İN YOKLUĞUNDA FARK YARATIRDI

Icardi'nin dönmesi halinde sorun çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Tüzemen, bu takımın bir numaralı santrforunun Victor Osimhen olduğunu ve Icardi'nin bunu kabul etmesi gerektiğini belirtti. Yine de tecrübeli golcünün kulübede bile olsa fark yaratabileceğini söyleyen Tüzemen, özellikle Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde, Sporting Lizbon maçında Icardi'nin sahada olmasının tabloyu değiştirebileceğini ifade etti. Tüzemen'e göre bu dönüş, takımın psikolojik havasını da değiştirir.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ

Dört sezon boyunca sarı-kırmızı formayı giyen Icardi, 134 resmi maçta 77 gol attı ve 25 asist yaptı. Arjantinli yıldız, Galatasaray ile dört Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.