Okan Buruk, Milli Takım eleştirilerine yanıt verdi!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takım'dan formsuzluk ve kötü sonuçların gölgesinde dönen oyuncuları için harekete geçti. Kemerburgaz'da yapılacak özel görüşmelerde Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Deniz Gül'e moral aşılanacak.

MİLLİ TAKIMDA DÜŞEN GRAFİK

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçtan puan çıkaramadı. Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve Bologna'da yeniden İtalya'ya 3-1 yenilen ay-yıldızlılar, bu maçlarda 2 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İtalya karşılaşmasında Aral Şimşir'in attığı golün asistini Galatasaraylı Eren Elmalı yapmıştı.

Belçika maçının ardından sarı kart cezası nedeniyle kamptan ayrılan Barış Alper Yılmaz'a Buruk özel izin vermiş, milli futbolcu birkaç gün dinlendikten sonra yeniden Kemerburgaz'a dönmüştü.

KEMERBURGAZ'DA ÖZEL GÖRÜŞME MESAİSİ

Milli takımda görev yapan oyuncuların moral olarak iyi durumda olmadığını düşünen Buruk, futbolcularıyla birebir görüşmeler yapmaya karar verdi. Ligde ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak sarı-kırmızılı ekipte, milli oyuncuların takım için önemine dikkat çekilecek. Leroy Sane ile de özel bir görüşme yapılması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİLERİNE YANIT! "KASITLI OLARAK YAPIYORLAR"

Okan Buruk ile yönetimin, milli maçların ardından Galatasaraylı futbolcuların hedef gösterilmesinden rahatsız olduğu öğrenildi. Toplantılarda oyunculara form durumlarının iyi olmayabileceği, ancak milli takım için daha önce yaptıklarının görmezden geldiği söylenecek. Başarısızlığın iki üç isim üzerinden okunmasının yanlış olduğu vurgulanacak.

Buruk'un oyunculara vereceği ana mesajın ise "Hedef gösterilmeniz kasıtlı olarak yapılıyor" olduğu belirtiliyor. Kötü anıların geride bırakılıp yeni bir döneme girileceği de futbolculara iletilecek.

GÖZLER KASIMPAŞA VE BARCELONA'DA

Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Buruk'un hedefi, yoğun maç trafiğine girilen bu dönemde milli oyuncularını fiziksel olduğu kadar mental olarak da hazır hale getirmek.