ALBA Berlin 72-93 Anadolu Efes (Maç sonucu)

Alba Berlin deplasmanına konuk olan Anadolu Efes, baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan 93-72 galip ayrıldı.
İstanbul ekibi, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin kadroda yer almadı.
Lacivert beyazlı ekipte 7 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Tibor Pleiss 23 sayı 6 ribaund, Dunston, Micic ve Eriksson 13'er sayı, Giffey 12 sayı, Simon ve Singleton 10'ar sayıyla Efes'e galibiyeti getiren katlıları yaptılar.
Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 14-29 Anadolu Efes
Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 35-53 Anadolu Efes
Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 55-70 Anadolu Efes
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