SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. ALBA Berlin 72-93 Anadolu Efes (Maç sonucu)

ALBA Berlin 72-93 Anadolu Efes (Maç sonucu)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2020 23:21 | Son Güncelleme

THY Euroleague'de ilk iki maçını kaybeden Anadolu Efes, ALBA Berlin'i deplasmanda 72-93 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

ALBA Berlin 72-93 Anadolu Efes (Maç sonucu)

Alba Berlin deplasmanına konuk olan Anadolu Efes, baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan 93-72 galip ayrıldı.

İstanbul ekibi, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin kadroda yer almadı.

Lacivert beyazlı ekipte 7 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Tibor Pleiss 23 sayı 6 ribaund, Dunston, Micic ve Eriksson 13'er sayı, Giffey 12 sayı, Simon ve Singleton 10'ar sayıyla Efes'e galibiyeti getiren katlıları yaptılar.

  1. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 14-29 Anadolu Efes

  2. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 35-53 Anadolu Efes

  3. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 55-70 Anadolu Efes

  4. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 72-93 Anadolu Efes
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanıRafael Nadal'a üstün liyakat nişanı
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ercan Taner ve Fatih Altaylı birbirine girdi!
Ercan Taner ve Fatih Altaylı birbirine girdi!
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALBA Berlin 72-93 Anadolu Efes (Maç sonucu)
Anadolu Efes, 21 sayı farkla kazandı
İspanyol hükümetinden Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı
Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, yeni mesleğiyle herkese ters köşe yaptı
Yeni mesleğiyle herkese ters köşe yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
Ünlü tenisçi koronavirüse yakalandı
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.