ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Bu sezon THY Euroleague'de mücadele edecek olan Alman ekibi ALBA Berlin, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu kapsamda geçtiğimiz sezon Herbalife Gran Canaria'da forma giyen İsveçli basketbolcu Marcus Eriksson ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
26 yaşındaki basketbolcu Gran Canaria ile geçtiğimiz sezon Euroleague’de 10.4 sayı, 1.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
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