Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Matteo Guendouzi, teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız orta saha, Belözoğlu'nun antrenmanlarda kendisine özel tavsiyeler verdiğini belirterek genç teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

"ANTRENMANLARDA BANA SÜREKLİ TAVSİYELER VERİYOR"

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerine vurgu yapan Guendouzi, teknik direktörünün kendisine antrenmanlarda yardımcı olduğunu söyledi.

Fransız futbolcu, "Emre Belözoğlu'nun oyuncu olduğu dönemde de ne kadar büyük bir kariyere sahip olduğunun herkes farkında. Antrenmanlarda bana sürekli olarak bu noktalarla ilgili tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

Belözoğlu'nun oyun felsefesini takımla uyumlu bulduğunu belirten Guendouzi, genç teknik adamla önemli başarılara imza atabileceklerine inandığını dile getirdi.

Yıldız oyuncu, "Öyle umut ediyor ve öyle istiyorum ki teknik adam olarak da birlikte başarılar elde edebiliriz. Bana göre oyun felsefesi ve oyun planıyla alakalı önemli fikirlere sahip. Hem ofansif hem defansif hem de kolektif anlamda neler yapmamız gerektiği konusunda çok net, keskin planları var." dedi.

KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN YÜZDE BİN MESAJI

Kocaelispor karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini söyleyen Guendouzi, galibiyet konusunda iddialı konuştu.

Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu belirten Fransız orta saha, "Oraya elbette ki 3 puanı ve galibiyeti almak için gideceğiz. Her halükarda elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi vereceğiz ve tabiri caizse yüzde bin bunu hep beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Fenerbahçe taraftarının desteğine de değinen Guendouzi, sarı-lacivertli taraftarların zor zamanlarda bile takımı yalnız bırakmadığını vurguladı.

Liverpool karşısındaki performansı tekrarlamak istediklerini belirten yıldız futbolcu, taraftarları mümkün olduğunca fazla galibiyetle mutlu etmeyi hedeflediklerini söyledi.