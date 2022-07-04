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Albaraka Türk "2021 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı

04.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah: - "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bankamız nezdinde elimizden geleni yapıyor ve hatta stratejilerimizi bu doğrultuda belirliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 2021 yılına ait sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Banka açıklamasına göre, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki ilk ve tek katılım bankası olan Albaraka Türk, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyor. Banka tüm şeffaflığıyla, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yaptığı çalışmaları paydaşları ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden banka, katılım bankacılığına da öncü olma yolunda çalışmalarını yürütüyor. Doğanın azmi ve kendini yenileme çabasına destek veren Albaraka Türk, bu süreçte faaliyetleriyle gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak ve daha sağlam bir finansal yapı inşa etmek için çalışıyor.

Albaraka Türk, 2021 yılında doğanın yenilenmesine verdiği desteği devam ettirdi. Banka bu kapsamda; yaşanan orman yangınları sebebiyle yapılan çalışmalara katkı sağladı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çalışanlarla birlikte fidan dikimi etkinliği düzenledi. Yıl boyunca, çalışanların doğum gününde, çocukları olduğunda, yakınlarını kaybettiklerinde onlar adına fidan bağışı yaptı. Dijital Ekstre Kampanyası kapsamında dijital ekstreye geçen Albaraka Türk müşterileri adına fidan bağışında bulundu. Tüm bu faaliyetlerle birlikte toplamda 7 binden fazla fidanın yeryüzüyle buluşturulmasına olanak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah, Albaraka Türk olarak sürdürülebilirliğin her zaman öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bankamız nezdinde elimizden geleni yapıyor ve hatta stratejilerimizi bu doğrultuda belirliyoruz. Hem kurum kültürümüzde hem personelimizde ve hem de toplumda oluşturduğumuz farkındalıkla birlikte sürdürülebilirlik faaliyetlerinde de öncü olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bankanın su ve karbon ayak izinde düşüş yaşandı

Albaraka Türk, tüm iklim yükünün hesaplanması için Bilimsel Temelli Hedefler Oluşumu (SBTi-Science Based Targets Initiative) ile çalışmalarına başladı. Şirket, emisyonlarının etkisini karşılayacak hedefler belirleyecek ve CDP raporlamasında kapsam 3 emisyonu hedeflerini bildirecek.

Ayrıca, Albaraka Türk sürdürülebilirlik yolunda somut çıktılar elde etmeye de devam ediyor. Bankanın karbon ayak izi geçtiğimiz yıla kıyasla kapsam 1'de yüzde 19 düşüş gösterirken, kapsam 2'de yüzde 14'lük bir düşüş gerçekleşti. Su ayak izinde ise 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 22 azalma meydana geldi.

2021 yılında yenilenebilir enerjiye 319,9 milyon TL finansman sağlayan Albaraka Türk, karbon nötr hedefi doğrultusunda karbon salınımını en aza indirecek uygulamalar için de altyapı oluşturmaya devam ediyor. Banka bir taraftan iklim değişikliği alanındaki mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan yaptığı çevre odaklı çalışmalar ile Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında yüksek skorlar elde ediyor. 2015 yılından beri Sıfır Atık projesine devam eden bankanın Genel Müdürlük binası bu yıl da LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı.

Tüm çalışanlarına eşit muamele eden ve onların memnuniyetlerini yüksek tutmak için çalışan Banka, 2021 yılında Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en iyi işverenlerinin seçildiği Recognition Programı kapsamında üçüncü kez "2.000 Kişiden Fazla Çalışanı Olan Şirketler" kategorisinde "En İyi İşveren Sertifikası" almaya layık görüldü.

Albaraka Türk sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda dijital dönüşüm çalışmalarını da sürdürdü. Bu doğrultuda, Albaraka Mobil kullanıcı sayısı 2021’de artmaya devam etti ve 620 bine ulaştı. Albaraka Türk, yüksek kalite Dijital Bankacılık ürünleri ve yenilikçi uygulamalarıyla sürdürülebilir iş modelini desteklemeye devam edecek.

Öte yandan, 2021 yılı içerisinde kadın müşterilere özel Eflatun ve 18-25 yaş arası müşterilere özel Trend Bankacılık modelleri hizmete sunuldu. Modellerle birlikte özelleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunularak genç ve kadın müşterilere önemli ölçüde destek sağlandı.

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