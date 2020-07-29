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Albay Atasoy’dan Kılınç’a veda ziyareti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a veda ziyaretinde bulundu.Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 yılı atama ve terfilerine ilişkin karar ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Ercan Atasoy, veda ziyaretleri kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Albay Atasoy, Adıyaman’da çok güzel yıllar geçirdiğini dile getirerek, bu süreçte birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, Albay Ercan Atasoy’a görev süresi boyunca Adıyaman için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Albay Atasoy’dan Kılınç’a veda ziyareti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a veda ziyaretinde bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 yılı atama ve terfilerine ilişkin karar ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevinden, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Ercan Atasoy, veda ziyaretleri kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Albay Atasoy, Adıyaman’da çok güzel yıllar geçirdiğini dile getirerek, bu süreçte birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, Albay Ercan Atasoy’a görev süresi boyunca Adıyaman için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Albay Atasoy’dan Kılınç’a veda ziyareti

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