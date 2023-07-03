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Albüm çıkarmaması eleştiri alıyordu! Rihanna'dan bomba rekor

03.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm çıkarmadığı için tepki çekiyordu. Rihanna 7,5 yıldır yeni albüm çıkarmamasına rağmen, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen olarak yeni bir rekora imza attı.

Albüm çıkarmaması eleştiri alıyordu! Rihanna'dan bomba rekor

Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile mutlu bir birliktelik yaşayan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile. Son dönemde hem tarzı hem de albüm çıkarmaması ile gündeme gelen şarkıcı rekor kırdı.

Rihanna, müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasını daha aştı. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen unvanını aldı.

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Yeni rekor, Ocak 2016 çıkardığı "Anti"den bu yana yeni bir stüdyo albümü bile yayınlamamış olmasıyla daha da önemli hale geldi. Bu durum, Rihanna, yedi buçuk yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı.

Rihanna, rekor haberini sosyal medya sayfalarında yayınlayarak sevincini hayranlarıyla paylaştı.

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Rihanna bugüne dek dokuz Grammy ödülü, 13 Amerikan Müzik Ödülü ve 12 Billboard Müzik Ödülü ile kariyer basamaklarında zirveyi gördü. Müzik ödüllerinin yanında Riri lakaplı sanatçının altı Guinness Dünya Rekoru da var.

Rihanna, dünya çapında 250 milyondan fazla albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan ikinci kadın müzik sanatçısı unvanını elinde tutuyor.


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