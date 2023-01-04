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Alçak gönüllü zıt anlamlısı nedir? Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler başka kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamlarda kalıplaşmış ifadeler türetebilir. Alçak gönüllü ifadesi de kalıplaşmış ifadelerden birisidir. "Alçak" ve "gönül" kelimelerinden türetilen ve deyim olarak kullanılan alçak gönüllü ifadesi sıfat görevindedir ve mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Genellikle insanlar için kullanılan bir kelimedir. Büyüklenmeyen kişiler için kullanılan alçak gönüllü ifadesinin zıt anlamlısı nedir?

Alçak gönüllü zıt anlamlısı nedir? Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kalıplaşmış ifadeler ve deyimler günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Alçak gönüllü kelimesi de sıklıkla karşımıza çıkan kalıplaşmış ifadelerden birisidir. Alçak gönüllü kendini başkalarından üstün görmeyen kibar davranan kimseler için kullanılan olumlu anlamı olan bir sözcüktür. Bir kişi kendini diğer kişilerden yüksekte görmüyor ise alçak gönüllü anlamına gelir. Türk Dil Kurumuna göre alçak gönüllü kelimesinin anlamları:

  • Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen kişi
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Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Alçak gönüllü kendini diğer insanlardan üstün görmeyen kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamı olarak konuşma dilinde "kibirli" kelimesi kullanılır. Ancak Türk Dil Kurumu alçak gönüllünün zıt anlamlısı olarak herhangi bir ifade belirtmemiştir. Bunun nedeni tam olarak karşıt anlamla sözlükte yer almamalarıdır. Alçak gönüllü ifadesi ve kibirli kelimesi sıfat görevinde kullanılsa da alçak gönüllü mecaz anlamda kullanılır. Ancak kibirli kelimesi gerçek manada kullanılan ve mecaz anlama sahip olmayan bir kelimedir. Bu nedenle alçak gönüllü zıt anlamlısı olarak kibirli ifadesinin kullanılması tam olarak doğru değildir.

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Alçak gönüllünün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime Türk Dil Kurumunda belirtilmemiştir. Alçak gönüllü kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • O kadar yüksek bir rütbeye sahip olmasına rağmen bizimle bu kadar ilgilenmesi ne kadar alçak gönüllü bir davranış.
  • Keşke biraz alçak gönüllü davransaydın da o insanlara karşı daha nazik davransaydın.
  • İnsanlara bu kadar yardım ettiğini görünce onun ne kadar da alçak gönüllü olduğunu fark ettim.
  • Etrafımda hiç alçak gönüllü bir insan olmadığı için onunla biraz muhabbet etme imkanım ne yazık ki olmadı.
  • İyi ki senin gibi alçak gönüllü bir insanı tanıdım.
  • Senin kadar alçak gönüllü olan başka bir insan ile tanışmadım.
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