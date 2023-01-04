Alçak gönüllü zıt anlamlısı nedir? Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kalıplaşmış ifadeler ve deyimler günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Alçak gönüllü kelimesi de sıklıkla karşımıza çıkan kalıplaşmış ifadelerden birisidir. Alçak gönüllü kendini başkalarından üstün görmeyen kibar davranan kimseler için kullanılan olumlu anlamı olan bir sözcüktür. Bir kişi kendini diğer kişilerden yüksekte görmüyor ise alçak gönüllü anlamına gelir. Türk Dil Kurumuna göre alçak gönüllü kelimesinin anlamları:

Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen kişi

Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Alçak gönüllü kendini diğer insanlardan üstün görmeyen kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamı olarak konuşma dilinde "kibirli" kelimesi kullanılır. Ancak Türk Dil Kurumu alçak gönüllünün zıt anlamlısı olarak herhangi bir ifade belirtmemiştir. Bunun nedeni tam olarak karşıt anlamla sözlükte yer almamalarıdır. Alçak gönüllü ifadesi ve kibirli kelimesi sıfat görevinde kullanılsa da alçak gönüllü mecaz anlamda kullanılır. Ancak kibirli kelimesi gerçek manada kullanılan ve mecaz anlama sahip olmayan bir kelimedir. Bu nedenle alçak gönüllü zıt anlamlısı olarak kibirli ifadesinin kullanılması tam olarak doğru değildir.

Alçak gönüllünün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alçak gönüllü kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime Türk Dil Kurumunda belirtilmemiştir. Alçak gönüllü kelimesiyle ilgili örnek cümleler: